Speler Genk solliciteert naar basisplaats: "Ik denk dat ik hoor te starten"

Genk moest het tegen Anderlecht doen zonder kapitein Bryan Heynen. Die zijn plaats werd ingenomen door Aziz Ouattara. En de jonge Ivoriaan deed het goed, scoorde zelfs.

Ouattara was stevig in de duels en overklaste het duo Ashimeru-Refaelov. En zeggen dat het pas zijn derde basisplaats van het seizoen was. In totaal verzamelde hij nog maar 382 minuten. "Ik denk dat ik een heel goeie match speel ja", zei de middenvelder na de match.

"Of ik in de ploeg hoor? Ja, dat denk ik wel. Ik heb ook bewezen dat ik de kwaliteiten ervoor heb. Maar uiteindelijk blijft het de trainer die beslist." De concurrentie is er alvast groot met Heynen en Hrosovsky.

Genk lijkt de crisis bezworen te hebben na het vertrek van Paul Onuachu en de daaropvolgende moeilijke maanden. "Onuachu was belangrijk voor het team, maar Genk moet wel Genk blijven. In een seizoen heb je hebt van die momenten dat je je moet aanpassen."

Het maakt niet uit wie de tegenstander is. Genk moet Genk blijven

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Ouattara. "Het maakt niet uit wie de tegenstander is. Volgende week Charleroi? Wij moeten altijd op dezelfde manier spelen. De titel, daar denken we nog niet aan. We bekijken het match per match."

"Het moet altijd met dezelfde mentaliteit zijn, zoals vandaag. Je moet gewoon doorgaan en in jezelf geloven", zei de man die ook een belangrijke goal maakte. "Anderlecht was op dat moment vertrouwen aan het opdoen. Mijn goal maakte daar een einde aan. Het was belangrijk om met die voorsprong de rust in te gaan."