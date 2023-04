Philippe Albert twijfelt niet meer: "Historisch, catastrofaal seizoen"

RSC Anderlecht staat voor een heel bijzondere week. Het kan zowel in de nationale als Europese competitie alles winnen, maar vooral heel veel verliezen.

Philippe Albert is ervan overtuigd dat Sporting Charleroi de achtste plek zal pakken, al is het volgens hem vooral uitkijken hoe KRC Genk deze slotwedstrijd zal benaderen.

Voor RSC Anderlecht is er nog altijd hoop, zolang het mathematisch mogelijk was. En dat is zelfs nog het geval op de slotspeeldag van de reguliere competitie.

“Zelfs als RSCA zich donderdag plaatst voor de halve finales van de Conference League - wat een mirakel zou zijn - neemt dat niets weg van het catastrofale seizoen”, is Albert heel erg duidelijk in La Capitale.

“Anderlecht buiten de top acht is gewoonweg historisch. En als je ziet dat Kompany schittert bij Burnley en dat de Brusselse club tiende staat in de reguliere fase, moet je je vragen stellen. Als Anderlecht het succes in Europa verlengt en de finale haalt, zou dat net zo historisch zijn. Maar we zijn er nog lang niet...”