Marc Degryse heeft een duidelijke verklaring voor nederlaag van RSC Anderlecht

RSC Anderlecht was aan een mooie reeks bezig met wedstrijden zonder tegengoal. Tegen KRC Genk kreeg het er echter vijf om de oren.

Zes wedstrijden had Anderlecht geen tegendoelpunt moeten slikken, maar competitieleider KRC Genk vond vijf keer de weg naar doel tegen paarswit.

Marc Degryse haalt de redenen aan waarom het nu zo fout liep tegen de Limburgers. “Anderlecht is het slachtoffer geworden van hetgeen in mijn ogen al langer hun probleem is”, vertelt de analist in Het Laatste Nieuws.

“Slimani moest drie of vier open kansen krijgen. Sardella ging eens voor eigen succes, Ashimeru ook. Terwijl ze gewoon mee moesten geven met hun spits. Als je dat niet ziet, dan zit je gewoon met een gebrek aan kwaliteit en automatismen.”

De voorbije weken speelde Anderlecht volgens Degryse immers niet anders dan tegen KRC Genk. “RSCA haalde de afgelopen weken wel resultaten, maar dat kwam toch vooral dankzij een goeie Bart Verbruggen en een aardig defensief blok. De resultaten verbloemden de manier waarop ze sommige wedstrijden doorkwamen.”