Onwaarschijnlijk: Anderlecht moet alles op Conference League zetten, seizoen zit er anders op: "Geen woorden voor"

Anderlecht had zes matchen op rij geen goal geïncasseerd, maar kreeg er tegen Genk ineens vijf in zijn bak. Da's pijnlijk, vooral het om zo'n belangrijke wedstrijd ging.

De kans is dus reëel dat Anderlecht straks nog in Europa speelt, maar niet meer in de competitie. Een bizar gegeven. Zeno Debast begreep niet hoe het zover kon komen. "Eigenlijk speelden we de eerste helft beter dan tegen Westerlo. We waren energieker. We maken dan de gelijkmaker en dan mag je nooit nog met een achterstand de rust ingaan", zuchtte de verdediger.

"Ik heb er niet echt woorden voor. Die tweede helft, dat mag nooit gebeuren. We vochten nog terug na die dramatische start, maar het was niet genoeg."

De kansen van Anderlecht om de Europe Play-offs te halen zijn flink geslonken. Mogelijk is de Conference League nog de enige kans om volgend seizoen Europees te spelen. "Daar spelen we misschien met wat minder druk", aldus Debast. "Het is ook de opeenvolging van de wedstrijden die wat in de benen kruipt, maar dat is natuurlijk geen excuus."

Anderlecht gaat donderdag met een 2-0-bonus naar Alkmaar. Als ze dat overleven resten er nog drie wedstrijden om een Europese trofee en bijbehorend Europees ticket binnen te halen. Wie had ooit gedacht dat dat hun beste kans zou worden...