Filip Joos zag het gebeuren in duel tussen Genk en Anderlecht: "Supermooi beeld!"

KRC Genk en RSC Anderlecht maakten er afgelopen weekend voor de kijkers een hele mooie voetbalwedstrijd van.

Het was promotie voor het voetbal, al was KRC Genk door de 5-2 wel oppermachtig in het duel tegen RSC Anderlecht. En voetbalanalist Filip Joos zag nog iets anders dat heel mooi was.

“In de eerste helft maakte iemand van KRC Genk een overtreding”, vertelt Joos in de voetbalpodcast 90 Minutes van collega Aster Nzeyimana.

“Jan Vertonghen wilde eigenlijk een gele kaart en dat was niet onterecht. Hij maakte wat misbaar tegen de scheidsrechter”, gaat Joos verder.

En dan komt het bijzondere moment met youngster Bilal El Khannouss in de hoofdrol. “En dan zie je El Khannouss plots iets tegen Vertonghen zeggen. Op een heel goede manier zei hij: ‘Dat moet jij nu toch niet… Stop daar nu mee?! Waarom vraag jij nu geel, laat dat!’”

Waarna de reactie van de verdediger van RSC Anderlecht volgt. “En Vertonghen kijkt naar dat jong ventje en hij zegt: ’Je hebt gelijk!’, een supermooi beeld!”, besluit Joos zijn verhaal.