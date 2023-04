Pijnlijk! Donderdag nog uitblinker, zondag (weer) schlemiel bij Anderlecht: "Verkeerde keuze"

Je hebt zo van die matchen dat alles lukt en dan weer waarin niets lukt. Bij Moussa N'Diaye gebeurde dat alle twee in minder dan drie dagen tijd.

We schreven deze week nog een lovend stuk over N'Diaye na de match tegen AZ. Daarin was de Senegalees heel sterk, buiten een paar jeugdfoutjes. Zowel verdedigend als aanvallend liet hij mooie dingen zien.

Drie dagen later werd hij in Genk de speelbal van Joseph Paintsil. Alweer, want ook in de vorige confontatie deed Paintsil wat hij wou en werd N´Diaye gewisseld bij de rust.

De Ghanees dook telkens in zijn rug en zijn versnellingen kon N'Diaye niet volgen. Sterretjes zag hij, alle kleuren van de regenboog... Of welke beschrijving u er ook maar aan kan geven.

Tijdens de match kregen we ook al berichtjes: "Gaat Riemer hem nog uit zijn lijden verlossen?" Dat duurde uiteindelijk tot het kalf al verdronken was en Paintsil al twee keer gescoord had en ook bij het tweede doelpunt betrokken was.

Het gaat nog met ups en downs. Brian Riemer gaf achteraf ook toe: "Ik heb N'Diaye en tien anderen op het veld gezet. Sommige keuzes waren misschien wel verkeerd", aldus de Deen.