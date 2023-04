Lonkt internationale doorbraak? Gianni Bruno wacht op Roberto Mancini en deelt prikje uit aan tegenstander Cercle

Gianni Bruno heeft uit bij Cercle Brugge nog maar eens een doelpuntje meegepikt. Een internationale doorbraak, behoort dat ook tot de mogelijkheden?

Het strafschopdoelpunt van Bruno in Jan Breydel was reeds zijn achttiende van het seizoen. Al volstond het deze keer niet voor puntengewin. STVV moest met 3-1 afdruipen. "We maken kleine foutjes en die betalen we cash", analyseert de doelpuntenmaker bij Eleven. "De penalty voor Cercle en de 2-0 komen er na balverlies van ons."

De 3-1 beslissend

"Jammer, want dat bracht ons in moeilijkheden", kon Bruno enkel bevestigen. "In de tweede helft trachtten we wel nog terug te komen. De 3-1 maakte ons dood. Felicitaties aan Cercle." Een sportieve Bruno dus, al is het type voetbal van Cercle, met veel duelkracht en pressing, niet meteen zijn voetbal.

"Het was niet mooi om naar te kijken, maar wel efficiënt", geeft de Gent-huurling toe. Op persoonlijk vlak gaat het hem dus wel voor de wind: in Italiaanse media werd hij al gelinkt aan een toekomstige selectie voor de Squadra. "Ik ben gecontacteerd door een Italiaanse krant, maar nog niet door Roberto Mancini", blijft Bruno er rustig bij.

Voeten op de grond

De voeten op de grond houden dus. "Ik weet dat de nationale ploeg van Italië nog een ander niveau is. Het flatteert mij wel dat ze aan mij denken."