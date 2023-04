Glasheldere boodschap van Cercle-spelers voor Zulte Waregem met beslissend duel in aantocht: "Dat is eigenlijk al zot"

De wedstrijd van Cercle Brugge bij Zulte Waregem gaat beslissend worden op meerdere fronten. Dat is wel duidelijk geworden nadat groen-zwart de drie punten thuishield tegen STVV.

Daardoor speelt Cercle op de laatste speeldag aan de Gaverbeek nog voor een plek in de top acht. "We doen nog steeds mee voor de top acht en dat is eigenlijk al zot. We hebben het niet in eigen handen, maar we gaan niet rekenen en er gewoon vol voor gaan tegen Zulte Waregem", verkondigt Van der Bruggen op de officiële webstek.

© photonews

Als de Vereniging in dat streekduel aan het langste eind trekt, betekent dat wel de degradatie voor de Essevee-spelers. "Het is niet enkel in die match dat ze hun plek in 1A verliezen", stelt Olivier Deman duidelijk. "Het zou jammer zijn voor hen, maar dat is voetbal."

"Ik denk dat het een mooie wedstrijd gaat worden, aangezien beide ploegen nog iets te winnen hebben", voorspelt Deman nog.