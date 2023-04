Steven Defour haalt opmerkelijke reden aan voor wissel van zijn goalgetter én grapt: "Misschien daardoor in de winkelhaak"

KV Mechelen speelde 1-1 gelijk tegen KAA Gent. Met dank aan Dries Wouters, die een afvallende bal na een corner controleerde en in de winkelhaak schilderde.

Dries Wouters wiste vlak voor de rust de Gentse voorsprong via Samoise uit met een knap doelpunt in de winkelhaak.

Na de rust zagen we Wouters echter niet meer op het veld, want hij was tijdens de rust binnengebleven en vervangen.

© photonews

De reden? Die werd gegeven door Steven Defour in de perszaal Achter de Kazerne: "Dries is deze nacht vader geworden."

"Daardoor sliep hij nauwelijks of niet. Hij wilde heel graag spelen, maar we hadden duidelijke afspraken gemaakt."

Papa Wouters

"Als hij iets zou voelen, dan zouden we hem eraf halen. En enkele minuten voor rust had hij aangegeven dat hij iets begon te voelen."

"Misschien daarom dat hij de bal nog in de winkelhaak trapte, door zijn opkomende blessure", kon er een lachje af. Neen, geen risico's met oog op de bekerfinale lijkt andermaal het devies.