Spelers Gent geloven in play-off 1, Vanhaezebrouck uit grote vrees met oog op donderdag

Het wordt een cruciale week voor KAA Gent. Donderdag de trip naar Londen voor het treffen met West Ham United, zondag de thuiswedstrijd tegen KV Oostende voor play-off 1.

Een gelijkspel op bezoek bij KV Mechelen was genoeg om alles in eigen handen te houden met oog op play-off 1, al moet er nu wel gewonnen worden van Oostende.

"Dit mogen we niet meer weggeven", beseft doelpuntenmaker Matisse Samoise. "We moeten de klus tegen Oostende klaren."

Maar eerst is er natuurlijk nog de clash met West Ham United: "Daar krijgen we de kans om iets unieks te realiseren. We hebben een degelijke, mooie uitgangspositie verworven."

"Het mag niet meer mislopen? Niets mag. Laat ons eerst maar al eens hopen dat we in West Ham niet te zwaar in de problemen komen."

"Dat wordt een stevige, dat voel ik nu al", aldus Vanhaezebrouck over de match in Londen. Voelde hij aan dat er wat scherpte en frisheid ontbrak bij een aantal spelers? Mechelen speelde eigenlijk enkel van minuut 46 tot 63 ongeveer écht doortastend en 'als vanouds'.