Zand in de machine: matig Gent verslikt zich half in hekkensluiter Beerschot en moet vijfde plek aan Anderlecht laten

Anderlecht weet dat het niet zomaar een evidentie is om bij hekkensluiter Beerschot punten te pakken en nu heeft ook KAA Gent dat moeten ondervinden. De Buffalo's zitten duidelijk niet in hun beste periode. Wouter Vrancken moet zich na een 3 op 12 bezinnen over een oplossing.

Het was in een mistig Kiel dat Beerschot Gent ontving. Kuyt en Vrancken sleutelden in vergelijking met de vorige competitiematch aan hun ploeg, want bij beide clubs is er zeker nog beterschap mogelijk. Gent eiste meteen de bal op, maar daar hadden we het beste vanwege de bezoekers meteen ook mee aangehaald. Die 2 op 9 leek het vertrouwen toch te hebben aangetast: er zit zand in de Gentse machine.

Dat gaf Beerschot de mogelijkheid om scherp te counteren of foutjes af te straffen. Dat trachtte de thuisploeg voornamelijk te doen via Colassin. De ex-speler van RSCA zag een plaatsbal langs de buitenkant van de paal scheren en zette ook Roef een keertje aan het werk. Als hekkensluiter is er evenwel nooit ruimte voor overmoed en ook niet op deze zondagavond.

Doelpunt Surdez afgekeurd

Wanneer Gent dan toch eens een prima combinatie op de mat legde, trilden de netten meteen. Surdez had op aangeven van Gudjohnsen voor de afronding gezorgd. Alleen leek Gudjohnsen buitenspel te lopen. Dat bevestigde de VAR enkele minuten later, maar op de getoonde beelden zat er toch een geurtje aan de getrokken buitenspellijn. In elk geval ging het Gentse feestje niet door.

Vrancken greep met een dubbele wissel in bij de pauze en liet onder andere Gandelman aan de kant. Een opmerkelijke zet. De kwaliteit op het veld was echter langs beide kanten nog altijd niet om over naar huis te schrijven. Tijd voor een supportersactie dan blijkbaar. Door het gebruik van Bengaals vuur in een Beerschot-vak werd de zichtbaarheid nog een pak slechter en langs de andere kant van het veld hing de mist er ook nog.

© photonews

Het spel lag zo enkele minuten stil, daarna kwam Beerschot zowaar nog opzetten. Verlinden knalde uit een scherpe hoek tegen de buitenkant van de paal. Roef speelde onder druk zomaar in de voeten van Reyners. De afwerking van de invaller was niet optimaal, Roef zette zijn eigen blunder recht. Gent geraakte niet verder dan 0-0 en had zelfs nog meer averij kunnen oplopen.