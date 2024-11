Deel Gent-fans roept om ontslag van Vrancken: geplaagde coach zegt wat hij er van vindt en krijgt bijval van collega

Wouter Vrancken zit in een lastig parket bij KAA Gent. Een deel van de fans wil zelfs reeds het ontslag van de coach.

Gent geraakte niet verder dan een brilscore op het veld van de rode lantaarn en de meegereisde fans uitten hun ongenoegen. Onder meer "Vrancken buiten" werd gescandeerd. De recente cijfers van zijn ploeg zijn niet om over naar huis te schrijven: Gent moet beter kunnen dan een 3 op 12. Anderzijds is het ook wel snel dat Vrancken zo onder vuur wordt genomen.

"Het is iets nieuws", blijft Vrancken nuchter onder de hevige kritiek aan zijn adres. "De supporters mogen dat roepen. Zij zijn ook gefrustreerd door de wedstrijd die we gespeeld hebben. We hebben al bericht gekregen dat ze zich bij de supportersgroep distanciëren van enkelingen", liet Vrancken uitschijnen dat zeker niet iedereen zijn C4 wil.

Gentse aanhang verdeeld over Vrancken

Die boodschap klopt ook, al formuleert Wouter Vrancken het wel op manier die niet helemaal strookt met de waarheid. Na afloop van de wedstrijd heeft een bekend figuur uit de Gentse aanhang wel aan de persverantwoordelijke van de club meegegeven dat niet alle meegereisde supporters achter de gezangen staan.

Overigens kan Vrancken ook rekenen op de steun van Dirk Kuyt, zijn collega bij Beerschot. "Deze coach is gewoon een hele goede coach", zegt de Nederlander over de T1 van KAA Gent. Wel is het belangrijk voor Vrancken dat hij Gent snel uit het slop kan halen. Het is dan ook uitkijken naar wat de reactie van de fans bij volgende wedstrijden zal zijn.

Vrancken stoort zich aan twee zaken

Vrancken stoorde zich zelf vooral aan het gebrek aan initiatief en het onnodig weggeven van counters. "Die twee hoofdzaken maken dat je een slechte wedstrijd afwerkt. Het was gewoon niet goed genoeg."