📷 #HEINWEE Opstand bij KAA Gent: Fans eisen drastische veranderingen na teleurstellend gelijkspel

Het is niet alleen bij RSC Anderlecht dat de fans zich tegen de club richten. Na het 0-0-gelijkspel op Beerschot was het ook voor KAA Gent incasseren.

De meegereisde fans van de Buffalo’s schreeuwden slogans naar trainer Wouter Vrancken. “Vrancken buiten”, “shame on you” en “wij willen voetbal zien” waren de boodschappen.

Ook op sociale media zijn de reacties niet mals. Heel wat fans roepen zelfs luid en duidelijk om de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck.

Op X is zelfs de hashtag #heinwee terug te vinden. “Benieuwd naar de persconferentie van Wouter, ik kan nu al voorspellen wat zijn uitleg weer zal zijn. Geef mij Hein maar terug…”, klinkt het.

“Ik heb al van na de match tegen Lille #Heinwee. Ik ging op 26/12 over en weer komen van Spanje, ging me +/- 500 euro kosten, wat ik ervoor over had. Awel, ze kunnen mn dikke vette Vlaamse kloten kussen! Ik blijf lekker ginder. Foert! Fuckers”, reageert iemand anders.