Verrassend! JPL-coach fileert de situatie bij KAA Gent en zegt wat het grootste probleem is van de Buffalo's

KAA Gent zit in een dip. Het is dus aan coach Wouter Vrancken om een oplossing te vinden en zo ook de druk op zijn positie te doen afnemen. Ondertussen laat een andere trainer uit de JPL zijn licht erover schijnen waarom Gent het momenteel zo moeilijk heeft.

Elke trainer focust uiteraard vooral op zijn eigen ploeg en zal doorgaans karig zijn met opmerkingen over andere teams. Uitgerekend de coach van de ploeg die laatste staat wil wel zijn mening geven. Dirk Kuyt is natuurlijk ook iemand met talrijke ervaringen als voormalig topvoetballer. De Nederlander weet dus wel waar hij over spreekt en legt de vinger op de Gentse wonde.

Volgens hem komen de problemen waar de Buffalo's nu mee geconfronteerd worden voort uit het tempo aan wedstrijden die ze moeten afhaspelen. "We mogen niet vergeten dat Gent Europees voetbalt speelt. Dat is niet evident met spelers die niet gewend zijn om Europees te spelen", oordeelt de Beerschot-trainer, waar hij mee suggereert dat er op dat vlak een gebrek aan ervaring zou zijn.

Gent bij de betere Belgische teams

"Gent hoort zeker bij de betere ploegen in de competitie", vindt Kuyt niet dat er getwijfeld moet worden aan de kwaliteit van de kern van Wouter Vrancken. "Om vaak om de drie dagen te moeten spelen met spelers die dat ritme niet gewend zijn, dat gaat met vallen en opstaan." De Gent-supporters zullen dus wat geduld moeten oefenen vooraleer alle puzzelstukjes in elkaar vallen.

Ondanks het argument van Kuyt hoeft een Europese campagne niet noodzakelijk negatief uit te draaien. "Ik ben er zeker van dat ze bij Gent hier op lange termijn heel veel profijt uit gaat halen. Dit seizoen gaan ze waarschijnlijk nog met dat wedstrijdschema struggelen". De ex-Liverpool-man meent dus dat er heel wat tijd over gaat om dat ritme te kunnen oppikken.

Kuyt schuift helder argument naar voren

"Voor spelers die niet gewend zijn om elke drie dagen in actie te komen, is het lastig om dat op te brengen", besluit Kuyt.