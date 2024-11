Westerlo doet wat het moet tegen Dender en sluipt de top 6 binnen

Westerlo heeft vrijdagavond met 2-0 gewonnen van FCV Dender. De Kemphanen kwamen nooit echt in de problemen en sluipen zo ook meteen de top 6 binnen.

KVC Westerlo nam het vrijdagavond op tegen Dender. Een duel tussen de nummers zeven en acht in de competitie, belangrijk om afstand te kunnen nemen dus. Bij Westerlo waren Alcocer, Bolat en Van den Keybus nog geblesseerd. Griffin Yow kwam terug in de basisploeg bij de Kemphanen.

De wedstrijd begon meteen redelijk chaotisch. De bal werd bijna meer door de lucht gespeeld, dan over het gras. Ook was het opvallend dat er vaak in zeer kleine ruimtes werd gespeeld. Toch kon de thuisploeg na een klein kwartier al eens juichen, maar wel niet lang.

Reynolds knalde vanop afstand op doel, maar Frigan stak er nog net zijn voet tussen en de bal ging binnen. De Westerlo-spits stond offside dus werd het doelpunt al snel afgevlagd. Niet veel later was het bijna prijs voor Dender.

© photonews

Westerlo-doelman Van Langendonck gaf het leer plots zomaar in de voeten van Dender-aanvaller Scheidler. Gelukkig voor de thuisploeg pakte hij het cadeautje niet uit. Even later was het dan toch wel prijs voor de Kemphanen. Toch een kleine flater van Dender-verdediger Goncalves: hij leek even willen te gaan dribbelen, maar het leer werd hem te makkelijk ontfutselt. Sayyadmanesh stuurde Frigan meteen diep, die tussen drie verdedigers door én vanuit een scherpe hoek het leer kon binnenknallen.

Na de pauze viel er minder te beleven in de Kempen. Het spel ging wel goed op en neer, maar grote kansen bleven toch lange tijd uit. Zo'n 20 minuten voor het einde van de partij kon Sayyadmanesh de voorsprong verdubbelen.

Westerlo behaalt zo ook meteen zijn tweede clean sheet van het seizoen. De thuisploeg had er zeker nog 3-0 van kunnen maken, maar ze kwamen langs de andere kant ook nooit echt in de problemen op verdedigend vlak.

Door deze overwinning springt Westerlo (voorlopig) over Anderlecht in het klassement en sluipt het weer de top 6 binnen met 18 punten. Dender blijft op de achtste plaats achter met 16 punten.