Genk blijft maar uitpakken en wint nu ook van Antwerp waardoor symbolische herfsttitel nu al binnen is

Racing Genk blijft swingen in de vaderlandse competitie. Ook Antwerp kon niets doen aan de fiere leider van de Jupiler Pro League en ging met 2-0 onderuit. Beide doelpunten kwamen van Patrik Hrosovsky, eenmaal net voor rust en eenmaal net na rust.

Genk was dit seizoen ongeslagen in eigen huis en Antwerp moest een ongeslagen reeks van 7 wedstrijden verdedigen in de Cegeka Arena. Aan één van die reeksen zou zondagnamiddag een einde komen.

Beide ploegen met één grote waarschuwing

Beide ploegen zorgden meteen voor een hoge intensiteit op het veld maar het was in het openingskwartier zoeken naar grote kansen. Na een opwarmertje van Bonsu Baah kreeg Tolu de eerste grote kans van de partij maar hij raakte niet voorbij het uitgestoken been van Lammens.

Genk bleef de betere ploeg met enkele goede aanvallen maar die liepen vaak spaak aan de 16 van Antwerp. Ook Antwerp kreeg een soortgelijke kans als Tolu via Kerk en Janssen. De Antwerp-spits kon de bal naast Van Crombrugge glijden maar de bal gleed ook naast het Genkse doel.

Hrosovsky beslist match voor én na rust

Enkele minuten voor rust voerde Genk de druk op maar Tolu en Steuckers zagen hun schot telkens afgeblockt worden door de Antwerp-defensie. Dan maar door de lucht dacht men bij de thuisploeg. Tolu kopte een hoge voorzet perfect terug tot bij Hrosovsky die de bal met de borst controleerde en dan met links in de verste hoek duwde. Genk op rozen op slag van rust.

De bezoekers kwamen niet furieus uit de kleedkamer, integendeel want Genk bleef baas in eigen huis en duwde Antwerp tegen de eigen 16. De 2-0 hing in de lucht en kwam er uiteindelijk ook niet lang na rust. Hrosovsky, opnieuw hij, kreeg enorm veel ruimte in de 16 en plaatste de bal perfect in de verste hoek voorbij Lammens.

Geen aansluitingstreffer

Antwerp leek uitgeteld te zijn maar kreeg op het uur dé kans om opnieuw vuur in de wedstrijd te brengen. Chery sneed een voorzet perfect aan richting Janssen maar die kon van dichtbij zijn hoofd niet goed tegen de bal zetten waardoor het leer ver naast ging.

Het was het toonbeeld van de wedstrijd want Antwerp kon gedurende de hele partij geen schot tussen de palen produceren. Na zes wedstrijden op verplaatsing wist Antwerp zelfs amper 5 keer te scoren. De frustraties liepen bovendien hoog op, dat liet Costa merken toen hij fiks door ging op Bryan Heynen.

Hoe dichter we bij het laatste fluitsignaal kwamen, hoe duidelijker het werd dat Antwerp geen punten meer zou rapen op het veld van de leider. Racing Genk zorgt er zo voor dat Antwerp naar de derde plaats zakt en de eerste achtervolger Club Brugge nu op maar liefst 7 punten staat. Dat betekent dat RC Genk de virtuele herfstkampioen is na 13 speeldagen.