Hopelijk hebben ze bij KRC Genk hun lesje geleerd: nieuw doemscenario dreigt als...

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk is de autoritaire leider in de Jupiler Pro League. De Limburgers lieten nog maar 7 punten liggen in 13 wedstrijden en hebben al 7 punten voorsprong op Club Brugge. En belangrijker: ze spelen het beste voetbal in België. Doet dat een belletje rinkelen?

Twee jaar geleden was het misschien zelfs nog indrukwekkender. Genk had op ditzelfde moment slechts één keer verloren en één keer gelijkgespeeld. In 13 matchen hadden ze al 33 keer gescoord. Tegen Kerstmis hadden ze 13 punten voorsprong op Union.

Tegen speeldag 26 waren dat er nog zeven en uiteindelijk sloten ze de competitie af met gelijke punten met de Brusselaars. Antwerp - de latere kampioen - volgde op drie punten. Van Club Brugge was toen al weinig sprake meer.

De verkoop van Onuachu kostte Genk de titel

Voor 21 januari verloor Genk twee keer en speelde het twee keer gelijk 21 matchen, daarna volgden vijf verliezen en zeven gelijke spelen in 19 wedstrijden. Waaronder twee verliezen en twee gelijke spelen in de Champions' Play-offs die toen met vier gespeeld werden. Wat was er veranderd?

Wel, op 21 januari verkocht Genk hun toenmalig topschutter Paul Onuachu voor 18 miljoen euro aan Southampton. Een transfer die hen zo goed als zeker een nieuwe titel heeft gekost. Onuachu zat aan 16 goals in 19 matchen. Of de opbrengst van de grote Nigeriaan afwoog tegen de opbrengsten van een titel... We durven het betwijfelen.

Fulham ligt al op de loer

Hopelijk heeft Dimitri De Condé daar zijn les uit getrokken, want ook deze winter lijkt er sterk aangedrongen te worden voor Tolu Arokodare. Een gelijkaardig type als Onuachu: groot, sterk en doelgericht. Al heeft hij wat meer kansen nodig, toch zit hij ook dit seizoen al aan 8 goals en 3 assists in 13 matchen.

Maar wat belangrijker is: hij maakt plaats voor zijn ploegmaats. De grote Nigeriaan weegt zo hard op een verdediging dat de rest van de ploeg vrijer kan voetballen. Geen enkele centrale verdediger stapt uit met Tolu in de buurt.

Nu zijn er al geruchten dat Premier League-ploeg Fulham zijn kans zou wagen in januari. En Tolu heeft ook al laten weten dat hij graag voor de Nigeriaanse nationale ploeg wil spelen, maar dat hij daarvoor naar een grotere competitie moet.

Het lijkt toch een sterk idee om even met hem te overleggen en hem geduld aan te praten met de belofte dat er in de zomer kan meegewerkt worden aan een transfer. Zonder hem dreigt er immers weer een 'Onuachu-scenario'. En dat willen ze toch geen twee keer meemaken?