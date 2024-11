Patrick Goots merkt zeer lastig probleem op bij Antwerp

Antwerp verloor dé topper van speeldag 13 tegen KRC Genk met 2-0. Patrick Goots ziet een groot verschil tussen The Great Old en de Limburgers.

Antwerp verloor zondagmiddag de topper tegen KRC Genk. Daardoor doet The Great Old een slechte zaak, terwijl de Limburgers dubbele punten pakten tegen een rechtstreekse tegenstander.

De bezoekers hadden het vooral moeilijk na de rust. Hrosovsky trapte Genk ook vlak voor de pauze op voorsprong, een lastig moment voor Antwerp.

"Genk oogde gretiger, frisser. Of dat met die extra rustdag te maken had, weet ik zo niet. Het offensieve compartiment van Antwerp gaf gewoon niet thuis", vertelde Patrick Goots volgens Gazet van Antwerpen.

"Ondrejka bakte er weinig van. Chery kon, op die vrijschop na, geen enkele keer naar doel schieten, Kerk kwam nauwelijks in beeld. Antwerp zit een beetje te wachten op de hulp van een fitte Balikwisha", gaat hij verder.

Wat opvalt is dat er bij Antwerp eigenlijk alleen maar jeugd op de bank zit. "Momenteel moet het wel heel diep in de reserves tasten. Ik wil geen afbraak doen aan de jonge gasten, maar als Scott opnieuw invalt, weet je dat de weelde op de bank niet groot is. In topmatchen wordt dat cash betaald", besluit Goots.