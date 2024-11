Ging VAR de mist in bij Genk-Antwerp? De Roeck wuift commentaar weg

Na 13 speeldagen is de herfstkampioen al bekend: KRC Genk. De Limburgers wonnen zondagnamiddag met 2-0 van Antwerp. Al werd de wedstrijd op het einde wel ontsierd door Ayrton Costa.

Stevige ingreep van Costa op Heynen

Het waren niet Arokodare, Steuckers of Bonsu Baah die voor de Genkse doelpunten zorgden maar wel Patrik Hrosovsky, eentje voor de rust en eentje na de rust. Hij lijkt de rol van infiltrerende middenvelder helemaal te hebben overgenomen van Bryan Heynen.

Heynen mocht dan weer van geluk spreken dat hij de wedstrijd kon uitspelen. Een kwartier voor tijd borrelden de frustraties wat hoog op bij Antwerp-speler Ayrton Costa die besloot om stevig door te glijden op de Genkse kapitein met de voet vooruit vlak voor de Genkse bank. Scheidsrechter Lothar D'Hondt greep snel naar zijn borstzak om de Argentijn een geel karton onder zijn neus te duwen. Maar moest dat geen rood zijn?

"VAR had wel ingegrepen"

Volgens Antwerp-trainer Jonas De Roeck alleszins niet: "Zijn been was nog gebogen en niet gestrekt. Als het rood moest zijn, had de VAR wel rood gegeven", denkt hij. "Het was duidelijk geel maar een beetje intensiteit mag toch nog wel in een voetbalmatch denk ik dan."

En wat vond slachtoffer Heynen er zelf van? "Gelukkig zie ik hem aankomen. Want daardoor kon ik omhoog springen. Hij kwam vrij hoog met zijn been en gelukkig schampte hij mij enkel", ondervond Heynen. Eén minuut later probeerde Heynen opnieuw langs Costa te dribbelen en lokte hij een fout uit. Wou hij Costa zo een tweede gele kaart bezorgen? "Nee, het was echt puur toeval", verzekert hij ons. "Ik probeerde hem niet bewust te zoeken tijdens mijn actie, het kwam gewoon zo uit."

Gelukkig kon ik nog omhoog springen

Sowieso geschorst

Op internet lijkt het oordeel duidelijk en dat is dat de stevige ingreep van Costa absoluut wel een rode kaart verdiende. Voor volgende week zal het alleszins niet veel veranderen want Costa pakte zijn 5e gele kaart van het seizoen waardoor hij sowieso geschorst is voor de verplaatsing richting Kortrijk volgende week.

Hoezo zijn dergelijke dwaze overtredingen als die van Costa maar geel? #GNKANT — Maarten (@Makkll1) November 3, 2024

Hoe is dit geen rood? #gnkant — Domien (@Domien_V) November 3, 2024