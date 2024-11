"Dit gaat te snel voor hem": Degryse formeel dat Antwerpspeler niet mee kan aan de top

Royal Antwerp FC verloor de topper van KRC Genk. De Limburgers waren duidelijk een maatje te groot voor The Great Old.

Marc Degryse ging na de topper tussen Royal Antwerp FC en KRC Genk op zoek naar wat doorslaggevend was voor de winst. De rekening was vlug gemaakt.

Hij kwam vooral uit bij de fysieke paraatheid die bij de Limburgers veel beter was, maar ook het middenveld van Genk was volgens hem van een ander niveau.

“De mensen wilden Karetsas, maar Hrosovsky begint nu ook doelpunten te maken. Fink haalt echt het beste uit hem. En dan heb je Heynen, de jonge Bangoura of Sattlberger die vorige week een uur tegen Gent speelde…”, vertelt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Als je het middenveld van Antwerp daarnaast zet, dan is het verschil gigantisch groot. “Van een jonge kerel als Verstraeten kan je niet meer verwachten, maar van Dennis Praet eigenlijk ook niet als je weet hoe lang hij in het buitenland zat en al lang geen serieuze wedstrijden na mekaar meer speelde.”

De conclusie die Degryse over Praet trekt is dan ook heel erg duidelijk. “Dan gaat dit te snel voor hem, is het te moeilijk”, klinkt het nog. “Chery begon wel goed, maar zag je wegkwijnen nadat Sadick hem een paar keer fysiek had aangepakt.”