Matchwinnaar Patrik Hrosovsky floreert in nieuwe rol maar rekent zich nog niet rijk: "Zeker niet met die halvering van de punten in België"

Hrosovsky kwam in augustus 2019 aan in Genk en heeft ondertussen al 207 wedstrijden in een Genks shirt achter de rug. Maar zelfs dan, lijkt hij zich dit seizoen opnieuw te ontdekken.

Duitse trainers

Hrosovsky werd altijd gezien als de stille werkkracht naast kapitein Bryan Heynen die enorm veel liep tijdens een wedstrijd, een uitstekende techniek had en een goede trap. Maar dit seizoen opereert Hrosovsky vaker als aanvallend middenvelder en cijfert Heynen zich wat meer weg in vergelijking met de vorige seizoenen.

"Hannes Wolf gebruikte me jaren geleden ook wat vaker als aanvallende middenvelder. De Duitse coaches zien duidelijk die rol voor mij weggelegd", lacht Hrosovsky na de partij. "Het team presteert enorm goed en daardoor kan ik ook uitblinken in mijn rol", verklaart hij.

Onvermoeibaar

Fink heeft opties over wanneer hij in zijn selectie op zoek gaat naar middenvelders, dat beseft de trainer zelf maar al te goed. "Sattlberger zat vandaag niet eens in de selectie en Karetsas zat op de bank. We zijn enorm sterk op het middenveld en Hrosovsky is daar een exponent van. Woensdag speelde hij nog een hele partij in Beveren en ook nu liep hij 90 minuten lang mét twee doelpunten, gewoonweg ongelooflijk", sprak Fink vol lof.

🔥 | Patrik Hrošovský zet de Cegeka Arena in vuur en vlam! 📹 #GNKANT pic.twitter.com/f87hJHIcGK — DAZN België (@DAZN_BENL) November 3, 2024

Door de twee doelpunten van Hrosovsky is Genk na 13 speeldagen herfstkampioen van de Jupiler Pro League, al is dat voor Hrosovsky zelf vooral een symbolische titel: "Het is mooi dat we die voorsprong hebben op de andere ploegen. Maar in België wil dat niets zeggen, zeker niet als je weet dat ze op het einde de punten nog eens halveren", weet de Slowaak maar al te goed.

Contractonderhandelingen

Wat hij ook maar al te goed weet, is dat zijn contract afloopt dit seizoen. De onderhandelingen daarover zijn nog niet opgestart met RC Genk: "Ik wou eerst afwachten hoe we het seizoen zouden aanvatten, zeker met de nieuwe coach", aldus Hrosovsky. Als het zo blijft uitdraaien, mag Hrosovsky een mooi contract eisen van het Genks bestuur.