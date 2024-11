Toluwase Arokodare topscorer en vat vol liefde: Spits verrast met opvallende boodschap na Genk-Antwerp

Scoren kon hij niet maar Tolu Arokodare leverde tegen Antwerp wel opnieuw een zeer sterke prestatie af met één assist en enkele stevige duels met Toby Alderweireld. Al had hij na de wedstrijd vooral nog een opvallende boodschap.

Lachen over Hrosovsky

Scoren en laten scoren, dat is wat een spits moet doen. Tegen Antwerp deed Arokodare vooral dat laatste met een kopbal richting Hrosovsky die op slag van rust het openingsdoelpunt tegen de touwen trapte. Even later scoorde Hrosovsky opnieuw. "Hij wilt mijn positie in de spits afpakken", reageerde Tolu met een kamerbrede glimlach bij de aanwezige pers na de wedstrijd.

Aandacht voor mentaal welzijn

Al maakte die glimlach snel plaats voor het wat serieuzere werk want voor de camera van Sporza had de Nigeriaanse spits een boodschap voorbereid: "Vertaal het in het Nederlands, Frans, Spaans, wat je maar wil", opende hij.

"Aan iedereen die het moet horen, je bent geliefd. Je vrienden en familie houden van je en als je geen vrienden of familie hebt, hou ik van je en Jezus ook. En het meest belangrijke van allemaal: je bent meer dan genoeg", was zijn hartverwarmende boodschap.

De aanvaller wou de aandacht voor eenzaamheid vergroten verklaarde hij nadien: "Ik weet wat het is om alleen te zijn en te voelen alsof je niet genoeg bent. Daardoor doe je dingen die je eigenlijk niet wil doen. En ik weet dat mijn boodschap voor minstens één iemand veel zal betekenen. Daarom wil ik aandacht voor mentaal welzijn creëren", verklaart hij.

Een mooi gebaar van Arokodare die met Racing Genk na de overwinning tegen Antwerp herfstkampioen is geworden. Na 13 speeldagen heeft Genk 7 punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge.