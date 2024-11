Incidentrijke slotfase blijft bij na KV Mechelen - Union: Touba zet eigen fout recht en laat Union achter met kater

Heel veel had KV Mechelen - Union niet om het lijf, tot in de extra tijd nog een incidentrijke slotfase aanbrak. Union stond dan al een hele tijd op voorsprong. Na de onderbreking hield KV Mechelen nog een punt thuis.

Beide coaches voerden enkele wijzigingen door in vergelijking met de vorige competitiematch. Bij Mechelen was dat waarschijnlijk met de verlengingen van afgelopen woensdag in het achterhoofd, bij Union omdat het beter moest dan tegen Cercle. Raman aan de ene en Lapoussin aan de andere kant waren zo opvallende titularissen. Het was Lapoussin die samen met zijn ploegmaats het meest zijn draai vond.

Strafschopfout van Touba...

Meer zuiverheid aan de bal, baas in de lucht en bij balverlies alles goed compact neergezet: Union had het betere van het spel in de eerste 45 minuten. De kansen waren wel schaars langs beide kanten. Vooral een probleem voor KV, omdat Touba na twintig minuten een niet al te slimme tackle inzette op Ivanovic. David zorgde voor 0-1 van op de stip.

© photonews

Met een extra aanvaller erbij - Lauberbach kwam erin bij de pauze - kreeg Hasi Malinwa toch weer even aan het swingen. Moris pareerde een poging van Raman. Vlak hierna was de ex-spits van Gent en Anderlecht nog veel dichter bij een doelpunt. Burgess haalde van de lijn en knalde hierbij zelfs tegen de dwarsligger van zijn eigen doel!

Het was een intense maar wel een kortstondige periode van concreet Mechels doelgevaar. Union kwam er in de tweede helft niet al te veel meer uit, maar was wel op weg op om slinkse wijze drie belangrijke punten te pakken. In de extra tijd kwam die winst nog in gevaar: Lauberbach miste met zijn neus voor doel op een inswinger van Pflücke.

En gelijkmaker van Touba

Moris ging meteen na deze fase liggen, wat niet naar de zin was van enkele met bekers gooiende KVM-supporters. Scheidsrechter Put stuurde iedereen naar binnen voor een onderbreking. De poppen gingen aan het dansen: Moris duwde zijn shirt in het gezicht van Hasi. Na het hervatten lachte KV het laatst: Touba duwde diep in extra tijd een verlengde hoekschop nog voorbij Moris.