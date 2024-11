Veelbesproken protagonist van het afgelopen weekend ligt nu ook onder vuur bij eigen supporters: "Ik word neergezet als provocateur"

Anthony Moris ligt opnieuw onder vuur bij een deel van de Union-fans na het beladen einde van de wedstrijd tegen KV Mechelen. Ondanks dat hij een sterk seizoen draait, krijgt de keeper kritiek omdat sommigen hem verantwoordelijk houden voor het puntenverlies.

“Ik heb niet zelf beslist om de wedstrijd te onderbreken", verdedigt Moris zich bij Sudpresse. “Het was het protocol van de scheidsrechter. Natuurlijk wilde ik doorgaan. Het voelt alsof ik in dit verhaal wordt neergezet als provocateur, maar dat was helemaal niet mijn bedoeling.”

In de slotfase werd Moris geraakt door bierbekers die door Mechelse supporters werden gegooid, wat leidde tot een spelonderbreking van tien minuten. Na de hervatting scoorde Mechelen meteen, waardoor Union een overwinning misliep.

Moris uitte zijn ongenoegen over het gedrag van de fans: “Ik hoop dat we dit soort acties strenger gaan aanpakken. Mensen die van voetbal houden, zouden dit moeten veroordelen.”

Tijdens de onderbreking kwam het ook tot een incident tussen Moris en Mechelen-trainer Besnik Hasi. Moris wierp zijn shirt in het gezicht van Hasi bij het verlaten van het veld. “Ik heb mijn excuses aangeboden voor dat gebaar, want dat had niet mogen gebeuren", geeft de Luxemburgse international toe. “Het is moeilijk om kalm te blijven als iemand zegt dat je niets hebt en gewoon moet doorgaan.”

Moris benadrukt dat hij door de emotionele lading van het moment reageerde zoals hij deed. Ondanks de kritiek leeft hij vooral toe naar de match tegen AS Roma, terwijl hij hoopt dat dit soort incidenten in de toekomst anders worden aangepakt, zowel door de scheidsrechters als de fans zelf.