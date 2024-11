Iedereen naar binnen, KV Mechelen in de touwen ... en dan tekent Besnik Hasi met succes nog dit uitgekiend plan uit

Er waren al meer dan 90 minuten gespeeld. KV Mechelen hing in de touwen toen Bert Put iedereen naar binnen stuurde vanwege thuissupporters die met bekers bier naar Union-doelman Moris gooiden. Hasi tekende nog een specifiek plan uit voor de paar resterende minuten.

"Toen de scheidsrechter ons naar binnen stuurde, dacht ik: fluit anders gewoon af, is dat nu echt nog nodig?Achteraf gezien ben ik blij dat hij nog niet affloot", lacht Rob Schoofs. Het geeft aan dat ze het bij KV Mechelen niet echt meer zagen zitten om de achterstand nog op te halen. "We hadden vijf minuten om te overleggen en dan hebben we toch nog geprobeerd om via Nosa te spelen, omdat hij een goede actie in huis heeft."

Daar zat dus nog een duidelijke intentie achter. "Toen we naar binnen gingen, was het geloof er niet echt meer. Wanneer we het dan bespraken, kregen we toch nog het gevoel dat we nog één kans zouden krijgen. Dat was ook zo. Het was de bedoeling om Nosa op links af te zonderen omdat zijn tegenstander er doorheen zat."

Enige uitweg rendeert voor KV Mechelen

Coach Besnik Hasi bevestigde het plannetje waar hij mee voor de dag kwam. "Als de tijd er nog was, moest de bal naar Nosa. We schakelden naar een 4-3-3. Nosa was fris ingekomen en stond tegen de erg vermoeide Niang. Op die manier konden we nog altijd risico's nemen. Andere dingen konden we eigenlijk niet meer doen."

Iets anders was ook niet nodig, want het was via die speelwijze dat KVM nog een punt pakte. "Nosa deed meteen een goede actie door tussen twee spelers door te dribbelen. Zo dwingen we de hoekschop af en daar valt het doelpunt uit. Dan moet je gewoon geluk hebben dat die bal nog goedvalt en dat hadden we", beseft Schoofs.

Tikkeltje geluk voor Malinwa

"Je kunt veel bedenken, maar uiteindelijk moet de bal gewoon voor doel komen en dan staan we met zijn allen voor doel. Het geluk was aan onze kant."