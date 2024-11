Patrick Goots haalt bijzonder scherp uit naar doelman Anthony Moris van Union

KV Mechelen speelde 1-1 gelijk tegen Union SG. Een bijzondere rol was weggelegd voor de doelman van de Brusselaars.

KV Mechelen mengt zich meer en meer onder de topploegen van de Jupiler Pro League. Dat zag ook Patrick Goots na het beklijvende duel met Union SG.

“Het siert Schoofs, de kapitein, dat hij achteraf geen voldaan gevoel had. Bij Mechelen groeit de ambitie om dit seizoen daadwerkelijk mee te doen aan de Champions’ Play-offs”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

In de hoofdrol in deze wedstrijd ook de doelman van Union SG, Anthony Moris die wel heel gemakkelijk ging liggen nadat er met drank naar hem gegooid werd.

“Bier gooien naar een keeper is not done. Ik keur het volledig af. Strenge sancties zijn op hun plaats”, gaat Goots verder. Maar het verbaast hem niet dat het weer met Moris is. “Hij kan er wel wat van, als het gaat over het bloed onder iemands nagels vandaan halen. Hij lokte het voor een stuk uit en da’s niet de eerste keer.”

Voor Goots moest er ook een sanctie volgen voor de doelman. “Ik ben benieuwd welke scheidsrechter het gedrag van doelmannen eens strenger zal bestraffen. Het loopt soms de spuigaten uit. Dan krijgen ze geel voor tijdrekken en doen ze vervolgens voort.”

“Het zou een statement zijn mocht de scheidsrechter vijf minuten later een tweede gele kaart en dus rood geven. Zolang dat niet gebeurt, passen doelmannen als Moris, die gepokt en gemazeld zijn in het profvoetbal, hun gedrag niet aan.”