Oorspronkelijke antiheld is plots grote held bij KV Mechelen en heeft héél andere mening dan Union-trainer Pocognoli

Meningen kunnen al eens verschillen tussen de verscheidene kampen. De held bij KV Mechelen had een iets andere lezing van de gebeurtenissen dan Union-trainer Sébastien Pocognoli.

De heldenrol was zaterdagavond weggelegd voor Ahmed Touba, die na het doorkoppen van Mrabti in extremis nog voor de gelijkmaker zorgde. "Er gingen veel emoties door mij heen, zeker na die penalty", zei de maker van de 1-1. "Dat het een echte spitsengoal was? Ik voelde waar de bal ging komen. Het lag vooral aan het innemen van de juiste positie. We oefenen vaak op stilstaande fases."

Zoals hij zelf al aangaf, veroorzaakte hij eerder in de partij wel een strafschop voor Union met een onhandige tackle op Ivanovic. Aanvankelijk dreigde Touba dus de antiheld te worden. "Ik dacht dat ik bij de penaltyfase de bal raakte. Maar goed, het is een fout die ik maak. Dan speel je de rest van de negentig minuten nog op kwaadheid en adrenaline."

Venijn zit in de staart in KVM - Union

Het venijn zat zeker en vast in de staart. Misschien hielp de omgeving ook om toch nog langszij te kunnen klimmen. Bij zo'n scenario is het op verplaatsing wellicht wel moeilijker om het hoofd omhoog te houden. De decibels gingen de lucht in toen de spelers na het stilleggen van de match het veld weer betraden. "Voor de supporters is het mooi dat we nog een punt thuishouden", vindt Touba alleszins.

Sébastien Pocognoli vond dat het stilleggen van de partij eerder in het voordeel was van KV Mechelen. Dat ziet Touba anders, omdat de tijd wegtikte en Union zo steeds dichter bij de overwinning kwam. "Ik denk dat na de onderbreking het voordeel vooral bij de andere ploeg zat, maar we hebben toch nog kunnen scoren", stelt de verdediger vast.

Touba blij met dynamiek bij KV Mechelen

Eén ding is zeker: sinds zijn komst draagt de Belgische Algerijn als leider achterin bij tot een meer solide KV-defensie. Dat vergroot ook de kansen op meer overwinningen. "Ik voel me goed bij de ploeg, er heerst een positieve dynamiek."