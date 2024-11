Union-coach Pocognoli maakt zich druk omwille van 'niet-sportieve' reden: KV Mechelen profiteerde

Zou Union hebben gewonnen zonder de blessuretijd op het einde van de wedstrijd? Volgens de Belgische coach was het net deze onderbreking die het Mechelen mogelijk maakte om gelijk te maken. Een 'verbroken' dynamiek, volgens hem.

Na de gelijkmaker van Malinwa tegen Union Saint-Gilloise aan het einde van de wedstrijd, na de incidenten met Anthony Moris, analyseert Sébastien Pocognoli deze ontmoeting. Frustratie is het overheersende gevoel.

"We zijn gefrustreerd en het is eigenlijk een vrij paradoxale seizoen. We zijn gefrustreerd na geweldige wedstrijden waar we normaal gezien blij zouden moeten zijn om met een punt terug te keren. We zijn teleurgesteld na Fenerbahce, na Standard, na Brugge. En dat zijn telkens grote wedstrijden."

"Daarnaast heb ik er veel over gesproken: we kunnen overwinningen, gelijke spelen, nederlagen hebben, maar voor mij blijft de houding het belangrijkst. En telkens weer ben ik trots op mijn team", verklaarde de coach tegenover RTBF.

De Belgische coach keert vervolgens terug naar de bekers die naar de doelman van Union werden gegooid aan het einde van de wedstrijd: "Voor mij is dat vandaag de reden, en het is een niet-sportieve reden", benadrukt de inwoner van Seraing.

"Daarna kunnen we in detail gaan en zeggen dat we weer een doelpunt hebben weggegeven uit een stilstaande fase. Maar voor mij heeft dat meegespeeld. Ja, we hadden 2-0 kunnen maken, dat is zeker. Maar goed, ik vind dat ik vandaag niet veel te verwijten heb aan de spelers, echt eerlijk gezegd."

Het doorbreekt de dynamiek

"Het doorbreekt de dynamiek en ik heb er net over gesproken. Ik denk dat dit een positieve invloed heeft op het team dat op zoek is naar een doelpunt, want wij waren goed in de wedstrijd en hadden zeker geen onderbreking nodig die kan dienen als een time-out in het basketbal voor het team dat moet scoren."

Pocognoli sluit af met zijn conclusie: "We komen niet vooruit, maar we zijn niet ver van de top, en ook niet ver van de bodem. Dat is een beetje het positieve van dit vreemde seizoen voor veel clubs. Alleen in deze mix van resultaten denk ik dat we ook moeten kijken naar de manier waarop we spelen. Ik herhaal het, dat is positief en gelukkig dat we standhouden, dus dat geeft me hoop dat het seizoen nog heel goed kan verlopen."