Moet Union nu met knikkende knieën aan de bak tegen Roma en Genk? Pocognoli en Sadiki geven het antwoord

Na een zoveelste tik wachten voor Union nu duels met AS Roma en KRC Genk. Zowel in de Europa League als in de competitie komt er dus een topaffiche aan.

Union kan er naartoe leven met de gedachte dat het zaterdag een behoorlijke prestatie heeft neergezet, maar het slikte wel een doelpunt in de extra tijd. Altijd pijnlijk. Toch weer een mentale tik dus. "We zitten in een periode waarin we moeten opbouwen. Ik moet de spelers weer mobiliseren, want na een supermatch in Mechelen bleven ze toch ontgoocheld achter", beseft Sébastien Pocognoli.

"Het is goed dat ze ontgoocheld zijn: het zijn competitiebeesten." Een optimale communicatie tussen trainer en speler is nu cruciaal. "Als ze goed zijn, zeg ik hen dat. Als ze niet op niveau zijn, zeg ik hen dat ook. Mijn rol is wel om positief te zijn." Het is dus ook met een positieve benadering dat de ontmoetingen met AS Roma en Genk aangevat zullen worden.

Geen twijfels bij Union SG

"Dat zijn in beide competities schitterende matchen. Het is een grote uitdaging voor ons. Dit kunnen mooie matchen zijn voor de club, maar ook voor de carrière van de spelers." Noah Sadiki spreekt tegen dat Union het mentaal lastig zou hebben. "Neen, er zijn geen twijfels. De laatste jaren kregen we in Mechelen telkens een klap om de oren en nu niet. Dat is positief."

Ook tegenstanders met naam en faam boezemen de ex-speler van Anderlecht geen angst in. "Nu Roma en Genk? Ja, dat klopt. Dat zijn hele mooie matchen om te spelen. Het is voor zulke matchen dat je voetbal speelt. Je wil die wedstrijden ook winnen, ook al zal iedereen zeggen dat het niet gaat gebeuren." Donderdag is het Union - Roma in de Europa League, zondag Union - Genk in de competitie.

Union wil top zes in het vizier houden

Die Europese affiche springt het meest in het oog. Op basis van de rangschikking in de Jupiler Pro League is de opdracht in het weekend misschien toch nog belangrijker. "Je mag de afstand met de top zes niet te groot laten worden, maar het kan snel gaan."