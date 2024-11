Union-doelman Anthony Moris reageert zelf na incidenten in slotfase tegen KV Mechelen

Er was zaterdagavond heel wat te doen in de slotfase van KV Mechelen - Union SG. In de hoofdrol: doelman Anthony Moris.

De keeper van Union kreeg enkele minuten voor het einde van de wedstrijd een herbruikbare beker bier op zich. Dit toen hij op de grond lag. Anthony Moris kermde het uit van de pijn en Bert Put besloot om de wedstrijd stil te leggen. Toen de wedstrijd voor de resterende vier minuten werd hervat, kon KV Mechelen nog de gelijkmaker scoren in het absolute slot. Een pijnlijk moment voor Union dat zo alweer niet kon winnen. Bij de Brusselse club zullen ze zich ongetwijfeld ook afvragen: wat als de wedstrijd niet werd stilgelegd? Zou Malinwa dan nog gelijk hebben gemaakt? Het was in ieder geval niet de bedoeling van doelman Moris om het spel stop te zetten. "Het was niet mijn beslissing om de wedstrijd te stoppen", vertelde hij bij La Dernière Heure. "Ik wilde net verder spelen, maar dat hoort bij het protocol van de scheidsrechter. Ik vroeg de fysio alleen om een ander shirt aan te trekken, want ik wilde niet de rest van de wedstrijd bier ruiken", besluit hij.