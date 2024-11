Marc Degryse heeft nog duidelijke boodschap voor bondscoach Tedesco: "Zodat hij er op het WK 2026 bij kan zijn"

Domenico Tedesco zal vrijdag zijn selectie bekendmaken voor de komende interlands tegen Italië en Israël. Marc Degryse doet alvast een duidelijke oproep aan de bondscoach.

De Rode Duivels nemen het binnenkort op tegen Italië en Israël in de Nations League. Op vrijdag weten we welke spelers bondscoach Domenico Tedesco allemaal zal opnemen in zijn selectie.

Marc Degryse ziet dat er in de Jupiler Pro League in ieder geval al een verdediger rondloopt met veel potentieel. Hij heeft het dan over Matte Smets. "Die jongen is nog maar 20 jaar, maar potentieel heeft hij - en ik druk me voorzichtig uit - evenveel mogelijkheden als een Theate, Debast of Faes", vertelt Degryse bij Het Laatste Nieuws.

"Hoe hij de verdediging dirigeert, zijn uitstraling, zijn fysieke volume... Als Tedesco het heeft over proberen en vooruit kijken, dan moet Smets zo snel mogelijk het ritme met de nationale ploeg oppakken zodat hij er op het WK van 2026 bij kan zijn", heeft Degryse een duidelijke boodschap voor de bondscoach.

Vorige interlandperiode werd Smets al voor een eerste keer opgeroepen bij de Rode Duivels. Toen mocht hij nog geen minuten maken en bleef het bij opwarmen naast het veld.