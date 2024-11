Had Genk op voorhand al gewonnen dankzij cadeautje kalendermaker? Jonas De Roeck is scherp

De ongeslagen reeks van KRC Genk in eigen huis blijft duren. Ook eerste achtervolger Antwerp kon Genk geen strobreed in de weg leggen en verloor met 2-0.

Antwerp had twee mogelijkheden om te scoren via Vincent Janssen maar de Nederlandse spits besloot tweemaal naast het doelkader. "Als we die aansluitingstreffer konden maken, konden we opnieuw in de wedstrijd komen en het momentum laten kantelen maar dat is niet gelukt", reageert Jonas De Roeck na de wedstrijd.

Minder rust

De Roeck wees er ook op dat Antwerp donderdag nog moest spelen in de beker terwijl Genk op woensdag al speelde. "Ze kregen 24u langer om te recupereren en wij nog geen drie volledige dagen. Terwijl het wetenschappelijk toch bewezen is dat recuperatie van enkele dagen toch echt wel nodig is", aldus De Roeck.

"Het is geen excuus maar wil het wel aankaarten. Niet alleen voor ons maar voor alle ploegen, is drie volle dagen recuperatie toch wel het minste dat je mag vragen. Als je dan tegen een tegenstander als RC Genk speelt, is net niet zeker niet genoeg", verklaart de trainer van Antwerp.

Roteren in de beker

Thorsten Fink maakte dan weer van de gelegenheid van de bekerwedstrijd gebruik door te roteren in zijn opstelling. "De bank maakte het verschil vandaag", vindt hij. "Woensdag had ik met 7 spelers geroteerd waardoor ik nu een speler zoals Cuesta, een Colombiaans international, op de bank kon zetten. Die frisheid, ook op het middenveld, hielp ons vandaag."

Door de frisheid kon Genk nog verder uitlopen van Antwerp in de stand. De Great Old volgt nu op 8 punten van leider Racing Genk en moet de tweede plaats afstaan aan Club Brugge dat op 7 punten van Genk volgt.