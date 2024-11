Chatelle schuwt de grote woorden niet om verschil tussen Genk en Antwerp te benoemen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk won de topper tegen Royal Antwerp FC. Uit deze wedstrijd kunnen volgens Thomas Chatelle de nodige conclusies getrokken worden.

KRC Genk was volgens Chatelle de betere op het middenveld. Daar wist het de wedstrijd naar zich toe te trekken en te controleren. Het was dan ook niet vreemd dat Hrosovsky scoorde.

“KRC Genk was simpelweg op alle vlakken beter tegen Antwerp. De eerste helft was het nog wel een wedstrijd, maar na de 1-0 van Patrik Hrosovsky was Genk gewoon te sterk voor de bezoekers”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

In zijn conclusie schuwt hij dan ook de grote woorden niet over beide ploegen. “We hebben vandaag het verschil gezien tussen een ploeg die bij de absolute top van het Belgisch voetbal hoort en eentje die daar nog niet helemaal klaar voor is.”

Naast de dubbele doelpuntenmaker speelden nog heel wat spelers van de Limburgers zich in de kijker. Chatelle noemt Tolu en Smets, maar ook de mannen op de flanken deden het ontzettend goed.

Door deze overwinning blijft Genk aan de leiding. Eerste achtervolger is nu Club Brugge, op 7 punten van de leider. Antwerp volgt als derde, met een puntje minder dan blauwzwart. Al weten we ook allemaal wat de halvering van de punten met dit klassement doet...