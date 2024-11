"Wie in België kan dat nog zeggen?": Vanhaezebrouck strooit met bloemetjes voor één iemand

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk staat riant aan de leiding in de Jupiler Pro League. Er zijn verschillende factoren die meespelen in dat succes.

Het resultaat dat KRC Genk nu neerzet komt er niet in enkele maanden tijd, maar is het werk van vele jaren. Toch stond het in de sterren geschreven dat de Limburgers dit seizoen het Club Brugge moeilijk konden maken.

“Ten eerste, Thorsten Fink die kwam als trainer. Mocht ik ergens technisch directeur bij een topclub zijn geweest, hij was de eerste die ik zou gehaald hebben”, vertelt Hein Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

“En, ten tweede, na het verlies van de play-offwedstrijd, het feit dat Genk geen Europees voetbal speelde. Daardoor is de belasting veel lager, heeft de nieuwe coach veel tijd om te trainen. Toen ook nog Jarne Steuckers en Matte Smets naar Genk gingen, wist ik het zeker: dit Genk wordt een titelkandidaat.”

In heel dat verhaal speelt ook sportief directeur Dimitri de Condé een heel belangrijke rol. Hij kocht voor 10,5 miljoen euro in, maar verkocht ook voor 86 miljoen.

“Als je ziet wat hij genereert aan inkomsten via transfers, wie in België kan dat nog zeggen? Aan de zijlijn ruziemaken, zoals vorig seizoen met Jan Vertonghen, dat hoort niet, maar dat weet hij zelf ook wel. Zijn job doet hij uitstekend.”