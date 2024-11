"We zullen dat intern bekijken": Jonas De Roeck zit met een dik probleem na match tegen KRC Genk

KRC Genk won de topper tegen Royal Antwerp FC. Coach Jonas De Roeck van Antwerp zit met een serieus probleem voor de volgende wedstrijd.

Ayrton Costa pakte afgelopen weekend zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Die kwam er na een vliegende tackle op Bryan Heynen.

De speler van KRC Genk mocht van geluk spreken dat hij een sprongetje maakte op het moment van de tackle. Deed hij dat niet, dan was hij zeker zwaar gehavend uit het duel gekomen.

Scheidsrechter Lothar D’Hondt greep vastberaden naar een gele kaart. Al werd hier en daar geopperd dat het ook direct rood had mogen zijn voor deze drieste actie.

De Argentijnse tackle levert trainer Jonas De Roeck alvast de nodige problemen op voor de match van zaterdag tegen KV Kortrijk. Antwerp heeft bitter weinig flankverdedigers ter beschikking.

Over de blessures van Denis Odoi en Jelle Bataille is op dit moment weinig geweten. “Wanneer zij terug kunnen zijn? Daar kan ik momenteel geen antwoord op geven”, zei De Roeck. “We bekijken het week per week. We zullen dat intern bekijken. Daar hebben we nu een paar dagen de tijd voor.”