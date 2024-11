Antwerp gaat pijnlijk onderuit op het veld van leider Genk: Vincent Janssen steekt hand in eigen boezem

Antwerp leed zondag een pijnlijke 2-0 nederlaag op het veld van KRC Genk. Zo nemen de Limburgers nog wat meer afstand van hun eerste achtervolger. Vincent Janssen stak de hand in eigen boezem.

Antwerp beleefde zondag een moeilijke namiddag op het veld van leider KRC Genk. The Great Old verloor met 2-0, maar had kansen op voorsprong te komen in de eerste helft.

"In de eerste helft hadden we het misschien wat lastig met de manier waarop zij speelden", vertelde spits Vincent Janssen bij DAZN. "Maar uiteindelijk creëerden wij misschien wel de beste kansen, waarvan ik er zeker één moet maken."

Hrosovsky zette de Limburgers op slag van rust op voorsprong. Voor Genk het beste moment om te scoren, voor Antwerp het slechtste moment om er een tegen te krijgen. "Vlak voor rust was het gewoon heel pijnlijk om de 1-0 binnen te krijgen. Dat zijn de moeilijkste momenten in de wedstrijd, we moesten gewoon met 0-0 de rust ingaan. Dat is misschien wel het moment waarop we de wedstrijd verloren hebben vandaag."

Janssen ziet dat er nog wel werkpunten zijn. "De kwaliteit in balbezit was beter bij hun, ze wisten de vrije man te vinden op het middenveld. Als wij de bal hadden waren we te slordig, op elke positie in het veld."

"Dan zie je dat het in grote wedstrijden aankomt op details: ik moet die kans afmaken, of we moeten die goal niet incasseren vlak voor rust", besluit de Nederlander.