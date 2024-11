Na afloop meteen in een cirkeltje: Dender-verdediger Cools vertelt wat er gezegd werd

Dender heeft vrijdagavond met 2-0 verloren op het veld van KVC Westerlo. Een gemiste kans voor Dender, dat Westerlo over zich heen zag springen naar de zesde plaats.

Dender bracht Westerlo weinig in de problemen. De bezoekers brachten aanvallend te weinig op de mat, maar speelden wel een degelijke wedstrijd. "We blijven met een gefrustreerd gevoel achter na deze wedstrijd", gaf Kobe Cools toe na afloop.

"We speelden wel een goede partij, maar we vergaten het gewoon af te maken. We grepen de kansen niet die we hadden. Zij scoorden die eerste en dan konden ze op de counter beginnen spelen", ging hij verder.

Westerlo was heel wat efficiënter, al hadden zij ook meer dan twee keer kunnen scoren. "Wij hadden een paar goede mogelijkheden om op voorsprong te komen. Maar zij namen hun kansen, en dat is voor ons wat moeilijker op dit moment."

Cools maakte ook een strafschopfout op Frigan, al had de ref dat niet allemaal meteen gezien. "Ik moet ook gewoon eerlijk zijn: bij die strafschop wist ik dat ik hem raakte. Toen de ref naar de VAR werd geroepen wist ik al wel hoe laat het was."

Na afloop gingen de spelers nog even napraten in een cirkel. Cools vertelde wat daar werd gezegd. "Dat we gewoon moeten verdergaan. Dat dit erbij hoort. Er zijn periodes waarbij het minder zal gaan en waarbij de ballen minder makkelijk binnengaan. Dat is deel van het proces, we moeten samen hard blijven werken."

Westerlo sprong zo over Dender in de stand, maar dat is nog niet meteen een ramp. "Dat kan volgende week weer helemaal anders zijn, alle clubs staat zo dicht op elkaar. Wij zitten niet in een positie waarbij we veel naar het klassement moeten kijken", besluit de verdediger.