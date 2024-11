"Onlogisch is dat niet": Peter Vandenbempt maakt correcte analyse van situatie bij KAA Gent

KAA Gent kwam zondag niet verder dan een 0-0 tegen Beerschot. Een deel van de supporters schreeuwde om het ontslag van trainer Wouter Vrancken.

Een maand geleden haalde KAA Gent 9 op 9 en won het, weliswaar gevleid, met 2-4 op bezoek bij Club Brugge. Toen was de sky the limit voor de fans van de Buffalo’s, nu wordt er zelfs weer om Hein Vanhaezebrouck geroepen.

Maar ondertussen is de situatie gekeerd. Het gaat een pak moeizamer dan bij het begin van het seizoen. De scoreloze draw op Beerschot was voor sommige aanhangers een druppel.

“Helaas was er niet genoeg mist op het Kiel om het slechte voetbal en de defensieve fouten van Gent niet te moeten zien. Verliezen had zelfs ook gekund, met onder meer die ballen tegen de paal van Beerschot”, is Vandenbempt duidelijk bij Sporza.

Volgens hem is KAA Gent een beetje stilgevallen. “Er zit niet echt nog progressie in. De eerste helft tegen Molde was nog goed, de tweede al een flink stuk minder. Op STVV, op Union en thuis tegen Genk was het voetballend echt niet goed genoeg meer.”

Drie competitiewedstrijden na elkaar wordt er ondertussen al niet meer gescoord, volgens de analist te wijten aan jonge spelers die te wisselvallig presteren. “Gent moet aanklampen. Onlogisch is dat niet, want alles is nieuw bij AA Gent. Dat zal dus wel nog een tijdje met vallen en opstaan zijn.”