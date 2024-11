Beerschot-trainer Dirk Kuyt snapt de scheidsrechterlijke beslissingen niet: "Iemand moet mij uitleggen wat de regels zijn"

Dirk Kuyt is er op zijn minst al in geslaagd om van Beerschot een meer weerbaar elftal te maken, ook al is de weg naar het behoud nog zeer lang. Hij fronst wel de wenkbrauwen bij het analyseren van de scheidsrechterlijke beslissingen in de matchen van Beerschot.

In Beerschot - Gent was de meest opvallende controversiële beslissing het afkeuren van het doelpunt van Surdez, nadat de VAR mogelijk een thuisspeler over het oog zag. Bij Beerschot zaten ze dan weer met een andere fase in het hoofd. Het kwam in de slotfase nog opzetten en bij één van die hete standjes leek er sprake van handspel van een bezoekende verdediger.

"Na de situatie van dat handspel kan ik mij niet meer inbeelden wat de regels zijn", trekt Dirk Kuyt een scherpe conclusie over het gebrek aan consequentie bij de arbitrage. Hij maakt de vergelijking met bepaalde fases uit andere wedstrijden. "Wij hebben in de loop van het seizoen al ervaringen gekend met penalty's in ons nadeel, na handsballen van Sanusi en Konstantopoulos."

Beerschot klaagt over penaltyfases

Kuyt vraagt zich dan ook iets af. "Waarom krijgen wij tegen Gent en Union dan geen penalty? Ik kan er niet bij. Als er tegen Gent geen strafschop gegeven werd omdat de bal van te dichtbij werd aangeschoten, oké. Ik maak geen verwijt naar de scheidsrechter of de VAR. Iemand moet mij dan wel eens uitleggen wat de regels over handspel zijn."

Daar bestaat dus geen helderheid over. "Wat mij betreft zijn de regels niet duidelijk. Ik denk niet dat ik de enige coach in de Jupiler Pro League ben die met dit gevoel zit." Voor alle betrokken partijen, of het nu spelers, stafleden of supporters zijn, zou het uiteraard beter zijn als daar een duidelijke lijn in wordt getrokken. Dan weet iedereen waar hij aan toe is.

Kuyt denkt aan mogelijke gevolgen

Voor trainers kan het wel extra grote gevolgen hebben. "Wij werken wekelijks keihard om resultaten te halen, maar zijn wel afhankelijk van deze beslissingen."