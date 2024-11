🎥 Gent-spelers moeten de hoon trotseren en hebben slechts één excuus: "VAR heeft een speler over het hoofd gezien"

Er zat voor de spelers van KAA Gent niets anders op dan de hoon van de fans over zich heen te laten komen na de 0-0 bij Beerschot. Zo is dat nu eenmaal in het huidige voetbal.

Mogen we het toch nog altijd een bizar gegeven vinden? Blijkbaar is het algemeen aanvaard dat spelers van een ploeg na een belabberde prestatie een hele tijd voor hun supporterskern moeten blijven staan om zich te laten uitjoelen. De Gent-fans in het bezoekersvak scandeerden "Shame on you", "Wij willen voetbal zien" en "Vrancken buiten" zondagavond in het Kiel.

Kritiek op spelers en trainer KAA Gent

Ze namen dus zowel de spelers als de trainer in het vizier. Uiteraard hebben die supporters alle recht om verbaal hun ongenoegen te uiten. Of de spelers dan voor dat vak moeten blijven staan, is dan weer een ander paar mouwen. Een gebaar om zich te verontschuldigen of een kort applausje voor het naar de kleedkamers gaan, lijkt ons meer gepast.

Nu is het alsof de spelers voor een figuurlijk vuurpeloton komen te staan. Een minuut lang bleven de Gent-spelers voor hun aanhang staan en lieten ze de kritiek over zich heen komen. Waarna dan toch de handen op elkaar gingen bij de spelers en een deel van de fans. Applaudiseert die laatste groep dan omdat de spelers zich lieten uitfluiten?

Nu is het fenomeen dat al sterk geïntroduceerd is in het Belgische voetbal en we zeker niet enkel bij Gent zien. Wel is het een feit dat Gent ook perfect had kunnen winnen als het doelpunt van Surdez niet was afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Gudjohnsen. Er was ophef over de foto van de buitenspellijn die getrokken werd door de VAR.

Vrancken denkt dat VAR speler vergat

Wouter Vrancken wou er gezien de prestatie van zijn team niet te veel op ingaan. "Normaal is alles duidelijk als je de foto te zien krijgt. Aangezien ik er een vraag over krijg, is het nu niet duidelijk. Beerschot-linksachter Plat staat nog achter Gudjohnsen. De VAR heeft dus een speler over het hoofd gezien. Ik ga er verder geen uitspraken over doen."