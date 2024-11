Bij Charleroi draait het momenteel vierkant: Ultras eisen opnieuw het vertrek van Bayat

Na de wanprestatie bij Cercle Brugge zijn de supporters van Charleroi het zat. Er wordt verwacht dat er zaterdag nieuwe protesten zullen zijn in het Stade du Pays de Charleroi.

Er woedt een open oorlog gevoerd tussen Mehdi Bayat en de ultras van Sporting Charleroi. Vorige week al, tijdens de slechte prestatie tegen OHL, eiste het publiek het ontslag van de bestuurder.

Na de persconferentie van afgelopen maandag samen met David Elmer, de Amerikaanse aandeelhouder van de club, verslechterde de situatie nog meer. Charleroi werd uitgeschakeld in de Beker van België door Patro Eisden, en verloor afgelopen zondag van Cercle Brugge.

Drie non-wedstrijden op rij: voor de Storm Ultras is de maat vol, via hun sociale media hebben ze al aangekondigd dat er acties zullen volgen tijdens de volgende wedstrijd, zaterdag tegen Westerlo. "Het sportbestuur moet aftreden en ver weggaan, met al hun vrienden en al hun trucs", staat te lezen.

Natuurlijk is Mehdi Bayat het doelwit, aangezien hij op dit moment de enige echte "sportief directeur" is van Sporting Charleroi. "Deze mensen hebben geen geloofwaardigheid meer, noch op sportief gebied, noch om een stadion te bouwen". Afgelopen maandag verklaarden Bayat en Elmer dat de club nog steeds als doel heeft om hun nieuwe stadion in 2027 te openen.

Maar David Elmer had ook aangegeven dat Bayat "een werknemer zoals alle anderen" is bij RCSC, en dat hij in geval van een slechte evaluatie de deur zou kunnen worden gewezen. Dat is waarschijnlijk wat de Charleroi-ultras hopen...