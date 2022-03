Desastreuze start Cercle levert een serieuze rammeling op van Charleroi

Charleroi is zeker van de top 8 na een monsterzege tegen Cercle Brugge. Een match die er nooit één was, want na acht minuten was de partij al gespeeld en na 22 minuten stond Cercle met tien. Daarna ging het als vanzelf voor de Carolo's, die nu zeker zijn van de Europe Play-offs.

Veel woorden moeten er niet aan vuilgemaakt worden: Cercle Brugge had na acht minuten de zege al weggegeven en na 22 minuten hadden ze zichzelf helemaal buitenspel gezet. Bij de eerste kans van Charleroi was het meteen prijs. Kayembe kwam dreigen en trapte ook, maar het was Daland die zijn eigen doelman versloeg.

Nog eens een paar minuten later besliste Vakoun Bayo uit te pakken met een wereldgoal. De spits kapte Daland uit en schoot van buiten de zestien heerlijk in de verste hoek. 2-0, dan heb je al bijna een mirakel nodig om iets te rapen, Cercle zijnde. Maar bij een schijnbaar onschuldige fase besliste Utkus het nog wat erger te maken voor zijn ploeg. De Litouwer maakte een elleboogstootbeweging richting Ilaimaharitra en uiteraard had de VAR dat gezien. Dom! Hij mocht na 22 minuten al gaan douchen.

Als mes door boter

Bon ja, dan zijn er nog een zeventig minuten te spelen en weet je dat de wedstrijd al gedaan is. De vraag was hoeveel Charleroi er nog ging bij doen, want zowat elke keer ze aan doel kwamen, was het prijs. Heymans miste er wel eentje, maar Bayo maakte er toch snel 3-0 van. In plaats van wat meer te gaan verdedigen, hield Cercle echter opendeurdag achteraan. Heymans maakte er simpel 4-0 van voor de rust. Seraing-OHL kreeg er ineens heel wat kijkers bij...

Een volledige afstraffing? Gelukkig voor Cercle haalde Charleroi de voet van het gaspedaal en scoorde in de tweede helft enkel invaller Zaroury. Maar ja, wat maakte het ook uit? Deze wedstrijd was na acht minuten toch al beslist.