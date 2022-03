Cercle krijgt rammeling, maar Hotic is kritisch voor VAR: "Alles wordt gecheckt en dat maakt het voetbal kapot"

Cercle Brugge zat in een goeie periode, maar kreeg zaterdagavond in het Stade du Pays de Charleroi een rammeling van jewelste. Na 22 minuten met een man minder en een 2-0 op het scorebord... dan kan je niet veel meer doen.

Uiteindelijk werd het 5-0 en dat had nog erger kunnen zijn als Charleroi had doorgeduwd. "Dit is teleurstellend, maar we vieren samen en gaan ook samen ten onder. Wedstrijden als vandaag kunnen nu eenmaal voorvallen. Als die rode kaart niet was gevallen, was er misschien nog wel iets mogelijk", klonk het bij Dino Hotic.

De Europe Play-offs zijn wel nog niet helemaal weg. Het wordt afwachten wat Genk vandaag in Brugge doet. "Nu moeten we een week ontspannen en deze wedstrijd snel vergeten, volgende week zullen we opnieuw alles geven. Of ik de fout van Utkus gezien heb? Nee, maar ik denk niet dat hij hem wou raken. Maar met dit systeem van de VAR is het een moeilijk verhaal: als een speler neergaat wordt alles gecheckt en dat maakt het voetbal kapot vind ik."