Standard eindelijk gered: sublieme ingeving van invaller Amallah is enige hoogtepunt in dramatische eindeseizoenswedstrijd

KV Kortrijk en Standard konden op zondagnamiddag hun seizoen wat opvijzelen. De twee teams lieten echter zien waarom ze staan waar ze staan in het klassement. Een namiddag om snel te vergeten?

Verse kaas (plattekaas), boter, eieren, gist, bloem, suiker, vanillesuiker en amandelaroma. Het zijn de basisingrediënten van kaastaart, aan te vullen met een of andere vrucht of speculoos afhankelijk van recept tot recept.

Piece of cake

Het is niet alleen lekkerder dan wat we voorgeschoteld kregen in het Guldensporenstadion, maar zelfs wetenswaardiger of interessanter. Niet dat het echt hoefde te verbazen, want doelpunten maken is voor Kortrijk en Standard - twee teams in vrije val - de laatste weken absoluut geen piece of cake te noemen.

© photonews

© photonews

KV Kortrijk stond twaalfde en had eigenlijk niets meer om voor te spelen dit seizoen. Met D'Haene (3), Selemani (13) en Gueye (5) waren de drie meest trefzekere spelers buiten strijd voor De Kerels, waardoor het uitkijken was wie voor doelpunten zou kunnen zorgen. Watanabe, Mbayo, Sissoko en Herrmann waren de nieuwe namen.

Standard van zijn kant stond veertiende en was op drie speeldagen van het einde zelfs nog niet zeker van de redding - een absoluut horrorseizoen dus voor de Rouches. In de laatste zes wedstrijden pakte het 4 op 18 én kon het bovendien amper twee keer scoren. Met Tapsoba, Ngoy, Dussenne, Calut, Bastien en Cimirot bracht Elsner tegen zijn ex-club zes nieuwelingen in de basis.

Kansarme wedstrijd

De eerste helft was er eentje die bol stond van de overtredingen en slechte passes, met geen enkele poging binnen het kader - Radovanovic was met een schuiver op de paal na een vrije trap het dichtste bij een doelpunt gekomen.

© photonews

Beterschap na de rust dan maar? Daar hadden beide teams weinig kaas van gegeten. Kortrijk kwam in ieder geval met meer intenties uit de kleedkamer. Jesaja Herrmann trapte voorlangs, in minuut 54 kwam Moreno met het eerste schot tussen de palen op de proppen.

De bezoekers slaagden er via Cafaro en Emond pas in minuut 67 voor het eerst in om binnen het kader te trappen, maar eerst Ilic en dan verdediger Watanabe wisten de 0-1 te voorkomen. De kroniek van een aangekondigde 0-0?

Amallah met een ingeving

Niet dus, want een dikke tien minuten voor tijd kreeg de ingevallen Selim Amallah een ingeving. Na een goede rush van Cafaro pakte hij uit met een sublieme en listige lob om doelman Ilic te verschalken. Een enig moment in een verder archislechte wedstrijd.

Standard liet zich in de slotfase de kaas niet meer van het brood stelen en is met de overwinning nu ook mathematisch zeker van de redding. Of ze daar in de Vurige Stede echt blij mee zullen of mogen zijn? De kaas dik snijden is in ieder geval nergens voor nodig. Bouwen naar volgend seizoen toe zal nodig zijn, benieuwd wat de nieuwe eigenaar zal vermogen.