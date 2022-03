'Standard ziet sterkhouder deze zomer vertrekken, sowieso dit seizoen niet meer in actie'

Standard gaat komende zomer een grote schoonmaak doorvoeren en ziet allicht ook enkele sterkhouders vertrekken. Eén van hun meest getalenteerde middenvelders geniet interesse uit Frankrijk.

Nicolas Raskin, de energieke middenvelder is wellicht de beste Luikenaar van het moment en hij mag op persoonlijk vlak terugblikken op een degelijk seizoen. Raskin heeft volgens MSV Foot interesse gelokt van de Franse club Lille OSC. Van een concreet bod is evenwel nog geen sprake.

Pubalgie

Raskin speelde dit seizoen 31 keer voor Standard en was daarin goed voor één doelpunt en vier assists. Volgens Transfermarkt.com is zijn actuele transferwaarde 5 miljoen euro.

Hem vragen stellen na de wedstrijd tegen Kortrijk over de hele zaak was niet mogelijk, want door een pubalgie zal hij dit seizoen niet meer in actie komen.