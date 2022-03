Trent Sainsbury is hard voor Standard dat won op KV Kortrijk: "Op de goal na heeft Standard geen enkele degelijke kans gecreëerd"

KV Kortrijk heeft tegen Standard haar vierde nederlaag op rij geleden: het werd 0-1. Trent Sainsbury vindt dat onverdiend. KV Kortrijk had veel meer verdiend.

"Op de goal na heeft Standard geen enkele degelijke kans gecreëerd", aldus Sainsbury bij Sporza. "Het is behoorlijk frustrerend, op dit moment zit alles ons tegen. Het team heeft vandaag hard gewerkt en goed druk gezet, maar we zijn er niet voor beloond."

Dat probleem is niet bepaald nieuw. "We hebben het al het hele seizoen moeilijk om kansen af te dwingen. De afwezigheid van Selemani helpt dan niet natuurlijk. De finesse in de beslissende zone ontbrak."