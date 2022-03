Joachim Van Damme en Standard krijgen de wind van voren: "Als die gegevens slecht zijn, waarom hem dan aantrekken?"

Standard legde afgelopen wintermercato een half miljoen euro op tafel om Joachim Van Damme weg te plukken bij KV Mechelen. Vooralsnog stelt hij teleur bij de Rouches.

Tegen KV Kortrijk bleef Joachim Van Damme negentig minuten op de bank. “De transfer van Van Damme is emblematisch voor wat Standard de voorbije jaren geworden is”, aldus journalist Pascal Scimè tegenover RTBF. “We horen nu dat de speler niet klaar is. Vandaag traint iedereen met een gps, alle gegevens zijn beschikbaar. Als je als club 500.000 of 600.000 euro wil neertellen voor een speler, dan doe je daar toch navraag naar? Als die gegevens slecht zijn, waarom hem dan aantrekken? Ofwel zijn ze slecht en ben je incompetent, ofwel zijn ze slecht en heb je niet eens navraag gedaan.”

De 30-jarige Van Damme tekende een contract tot medio 2024 op Sclessin.