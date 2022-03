Beerschot in slotfase onderuit bij STVV, na goal van ingevallen Koita (3-2)

Beerschot leek in STVV af te stevenen op een punt, maar Antwerpenaar Koita bezorgde de Kanaries in de slotfase alsnog een driepunter. Dankzij de zege staat STVV samen met Racing Genk op een gedeelde achtste plaats. Beerschot leed op Stayen alweer de 24ste competitienederlaag van het seizoen.

Greg Vanderidt stuurde een noodploeg tussen de lijnen in Stayen. Daarin was er geen spoor van de geblesseerde Dom, Biebauw, Van den Bergh, Avenatti en Sebaoui. Na drie minuten nam Christian Brüls Lejoly te grazen, maar het doelpunt werd afgekeurd door heel erg nipt buitenspel. Beerschot had zijn lesje niet geleerd. Brüls kreeg op de rand van de zestien de tijd om rustig aan te leggen. Lejoly kon niet bij de knal van Brüls: 1-0.

De reactie van Beerschot liet niet lang op zich wachten. Vaca bediende Suzuki, die ijzig kalm bleef oog in oog met landgenoot Schmidt. Alles te herdoen, voor de Japanner eindelijk het eerste doelpunt van het seizoen. De vreugde was echter van korte duur. Hara, die al enkele mogelijkheden de nek had omgewrongen, kreeg van de defensie van Beerschot vrijgeleide om aan de eerste paal binnen te koppen: 2-1. Op slag van rust was Bourdin de reddende engel op de doellijn, op een pegel van de bedrijvige Bruls.

Hetzelfde spelbeeld na de koffie. STVV domineerde de partij en ging op zoek naar de beslissende derde treffer. Hayashi scoorde, maar alweer werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Beerschot onderging de wedstrijd. De Ratten speelden in balbezit nagenoeg niets klaar. Vanderidt greep een halfuur voor tijd door Rapha Holzhauser tussen de lijnen te brengen.

De Oostenrijker schilderde meteen een hoekschop op de knikker van Radic, maar Schmidt pakte uit met een straffe redding. Bij de volgende hoekschop was het wel raak. Shankland devieerde het leer aan de tweede paal, deze keer mocht Radic wel juichen.Bijna werd het nog mooier voor de Mannekes. Na een snelle tegenstoot leverde Vaca de perfecte voorzet af op Shankland, maar de Schot miste onbegrijpelijk oog in oog met de doelman.Aan de overzijde moest Lejoly alles uit de kast halen op een uitstekende kopslag van Hara.

We leken af te stevenen op een puntendeling, maar dat was buiten de ingevallen Antwerpenaar bij STVV gerekend. Koita omspeelde enkele bewakers en vond de ruimte voor zijn schot. Lejoly had geen antwoord op de overhoekse schuiver: 3-2 voor STVV, dat zo Racing Genk bijbeent in de strijd voor de top acht.