Analist diep onder de indruk van STVV: "Dat is even straf als de leidersplaats van Union"

Niet eens zo lang geleden leek STVV af te steven op een grijs seizoen. Intussen zijn de Kanaries zeven opeenvolgende wedstrijden ongeslagen en mogen ze hopen op de Europe Play-Offs. Al wordt het tot op de laatste speeldag een zware strijd met de rivalen uit Genk.

In Het Belang van Limburger buigt Stef Wijnants zich over de hausse van STVV. "Dit durfde niemand voor het seizoen te voorspellen. Dit is even straf als de leidersplaats van Union. Sint-Truiden in de flow, tegen Beerschot waren ze zelfs een beetje arrogant bij die 2-1-voorsprong."

Het seizoen is hoe dan ook geslaagd voor de Kanaries, maar een ticket voor de play-offs zou uitzonderlijk zijn. "Ze moeten er vol voor gaan. Met wedstrijden tegen Zulte Waregem en Standard is dat geen groot verschil met Racing Genk, dat nog tegen Eupen en Seraing speelt."

"STVV speelt al een heel seizoen met een over-mijn-lijk-mentaliteit. De ploeg heeft geen grote vedetten, maar Hollerbach speelt zijn pionnen op hun beste positie en volgens hun kwaliteiten uit. Het zit gewoon goed en dan dwing je deze resultaten af. 17 op 21, wanneer hebben ze dat nog gedaan?", besluit Wijnants.