Antwerp bibbert lang tegen Zulte Waregem maar invaller Samatta bezorgt Great Old drie verdiende punten

Antwerp staat weer (even) op de derde plaats. Zaterdagavond won Antwerp in eigen stadion van Zulte Waregem. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost voor The Great Old maar uiteindelijk brak invaller Samatta de ban.

Met het mes op de keel, zo begon Antwerp aan dit treffen met Zulte Waregem. Er moest gewonnen worden of Antwerp verloor misschien haar plaats in de top 4.

Met die ingesteldheid trokken de troepen van Priske het veld op, wat hen het overwicht gaf in de eerste helft. Al in de openingsfase kon Frey uithalen maar Bossut ging goed neer.

Even later leek Benson naar binnen te komen om ruimte te maken voor een schot maar hij legde opzij voor Verstraete. Opnieuw stond Bossut paraat, al was de redding ditmaal net een tikkeltje fraaier. Op de counter kwamen de bezoekers bijna op een diefje op voorsprong maar Butez duwde de kopbal van Gano uit zijn doel.

En wanneer Bossut geklopt was, kon Zulte Waregem rekenen op het doelhout. Van in de kleine baklijn kon Frey niet in het lege doel koppen maar mikte hij op de paal. Net voor rust besloot Verstraete een afstandsschot op de andere paal. Het was Antwerp niet gegund om met een voorsprong de rust in te gaan.

Hetzelfde spelbeeld in helft twee: Antwerp was de betere ploeg maar niet secuur genoeg voor doel. Zulte Waregem moest het dan weer hebben van enkele counters maar mislukte er ook telkens in om de laatste pass richting doel goed te hebben.

"Fine, I'll do it myself", moest Michel-Ange Balikwisha gedacht hebben toen hij Frey al die kansen zag missen. De winger vertrok vanop zijn eigen helft, omspeelde iedereen en kwam dan van de linkerflank naar binnen. Maar ook bij hem zat het niet goed in de afwerking want hij trapte onbesuisd over.

En daar was Zulte Waregem weer bijna opnieuw op de counter maar Ciranni had te veel tijd nodig en Dompé besloot op de vuisten van Butez.

Ook voor Samatta leek het eerst niet te lukken. De Tanzaniaan kreeg een torenhoge kans aangeboden van Frey maar miste zijn controle volledig.

Enkele minuten later was het dan toch raak voor Antwerp. Samatta pikte te bal op aan de middellijn en speelde Miyoshi aan op de rechterflank. De Japanner legde de bal laag voor en Samatta slidete de bal voor de neus van Bossut in doel. Een verdiende voorsprong voor Antwerp dat er had voor heeft moeten vechten.

In de stand klimt Antwerp weer even naar de derde plek, al wordt het vooral uitkijken naar Gent-Anderlecht zondag. Zulte Waregem glijdt af naar plaats 16 maar heeft nog wel een buffer van 5 punten op Seraing met nog 2 speeldagen te gaan.